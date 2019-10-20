Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за матча на НСК "Олимпийский"

Сегодня, 20 октября, в Киеве могут изменить работу нескольких центральных станций метро из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский" между командами "Динамо Киев" и "Александрия". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, сообщается, что возможны временные ограничения на вход на три станции.

После окончания матча на вход могут пассажиров могут ограничить станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро из-за упавшего на рельсы мужчины останавливали движение поездов. Ранее в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве: человек упал на рельсы.

Ранее шесть станций метро в Киеве закрывали из-за угрозы взрыва моста. Также в Киеве полиция поймала "минера" моста Патона, ему грозит 6 лет тюрьмы.

Кроме того, в Киеве полиция задерживала минировщика станции метро.