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20 октября 2019, воскресенье, 12:00 25
Общество 2019-10-20T12:11:57+03:00
Українські Новини
Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за матча на НСК "Олимпийский"

Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за матча на НСК "Олимпийский"

Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен
Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Сегодня, 20 октября, в Киеве могут изменить работу нескольких центральных станций метро из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский" между командами "Динамо Киев" и "Александрия". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, сообщается, что возможны временные ограничения на вход на три станции.

После окончания матча на вход могут пассажиров могут ограничить станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро из-за упавшего на рельсы мужчины останавливали движение поездов. Ранее в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве: человек упал на рельсы. 

Ранее шесть станций метро в Киеве закрывали из-за угрозы взрыва моста. Также в Киеве полиция поймала "минера" моста Патона, ему грозит 6 лет тюрьмы.

Кроме того, в Киеве полиция задерживала минировщика станции метро.

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