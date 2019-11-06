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  • Наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа
06 листопада 2019, середа, 21:55 32
Америка 2019-11-07T00:15:01+02:00
Українські Новини
Наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа

Наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа

Дональд Трамп, Марі Йованович, імпічмент Трампа
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Наступного тижня проведуть перші відкриті слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, який запросить Зеленського в Білий дім. Про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, передає Reuters.

Так, повідомляється, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент будуть свідчити 13 листопада, а колишній посол США в Україні Марі Йованович - 15 листопада.

Наголошується, що раніше Тейлор, Кент і Йованович вже свідчили у справі про імпічмент, але не на відкритих засіданнях.

Як повідомляли Українські Новини, американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським.

Раніше США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Також Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

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