За пять обстрелов боевики ранили четырех украинских военных

После того как на Донбассе боевики стреляли из пулеметов и гранатометов, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 6 ноября, 4 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 3 раза обстрелял позиции ООС возле Травневого, Зайцевого и Крымского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела возле Песков и Водяного. Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Также продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами. Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Как сообщали Українськi Новини, боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского. Ранее двое украинских военных были ранены боевиками на Донбассе. Тем временем командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены.