За пять обстрелов боевики ранили четырех украинских военных

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 3 раза обстрелял позиции ООС возле Травневого, Зайцевого и Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела возле Песков и Водяного. Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Также продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами. Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Как сообщали Українськi Новини, боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского. Ранее двое украинских военных были ранены боевиками на Донбассе.

Тем временем командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены.