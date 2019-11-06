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06 ноября 2019, среда, 16:34 80
Силовые структуры 2019-11-06T16:35:57+02:00
Українські Новини
Спасатели ошиблись в объявлении и отменили тендер на закупку самолета

Спасатели ошиблись в объявлении и отменили тендер на закупку самолета

Тендер, Спасатели, Prozorro, ГосЧС Украины
ГосЧС. Фото: ГосЧС
ГосЧС. Фото: ГосЧС

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отменил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П с ожидаемой стоимостью 500 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, тендер был отменен в связи с допущением ошибки в объявлении. Сама ошибка не уточняется. Предполагалось, что самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).

Срок поставки - до 8 июля 2020 года. 13 сентября ГосЧС объявила другой тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П за 500 млн гривен. В

Как сообщали Українськi Новини, во Львовской области разместили туристические указатели с ошибками перевода, на которые выделили полмиллиона. Также в Черниговской области отдел образования купил через Prozorro полкилограмма лука.

Тем временем акционерное общество "Укрзализныця" передумала покупать полотенца и вышиванки.

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