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06 ноября 2019, среда, 10:59 133
Финансы 2019-11-06T11:01:55+02:00
Українські Новини
В обменниках Киева курс продажи рубля вырос

В обменниках Киева курс продажи рубля вырос

Обмен валют, курс рубля, курс рубля к гривне, руб грн, курс рубля в Киеве

В среду, 6 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 5 ноября, понизился на 1 копейку и составляет 3,49 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 3 копейки и составляет 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева 6 ноября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,49 3,99
Максимальный 3,81 5,00
Минимальный 2,50 3,83

Как сообщали Українські Ноивини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 ноября на 3,64 коп. до 24,8724 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,26 коп. до 24,5718 UAH/USD.

Также  Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Ранее американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем ряд киевских обменных пунктов незаконно обменивали валюту и сбывали фальшивые купюры.

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