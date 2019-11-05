Российский рубль в киевских обменниках подорожал

Во вторник, 5 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 4 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 1 копейку и составляет 3,96 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,50 3,96 Максимальный 3,81 5,00 Минимальный 2,30 3,81

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 ноября на 6,07 коп.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.