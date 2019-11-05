подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 11:24 443
Финансы 2019-11-05T11:24:45+02:00
Українські Новини
Российский рубль в киевских обменниках подорожал

Российский рубль в киевских обменниках подорожал

курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

Во вторник, 5 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 4 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 1 копейку и составляет 3,96 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,50 3,96
Максимальный 3,81 5,00
Минимальный 2,30 3,81

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 ноября на 6,07 коп.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Архив
Новости
ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко 12:51
ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане 12:49 Фото
Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко? 12:48
Милованов признался, что голосовал за Порошенко 12:48
ГБР и СБУ проводят обыски в Ужгородском горсовете 12:41
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok