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06 ноября 2019, среда, 09:17 1471 Карта
Общество 2019-11-06T09:21:55+02:00
Українські Новини
В Киеве на неделю ограничат движение на Броварском проспекте

В Киеве на неделю ограничат движение на Броварском проспекте

Киев, Ремонт, Бровары, Ограничение движения, Броварской проспект
Броварской проспект. Скриншот: Google maps
Броварской проспект. Скриншот: Google maps

После того как завершились работы на Южном мосту, предупредили о новом ограничении движения в Киеве, но уже на Броварском проспекте. Об єтом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.

Ограничение будет действовать в период с 6 по 12 ноября. 

"На путепроводе на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта начинается ремонт консольной части тротуара. Чтобы меньше влиять на трафик с 8:00 до 14:00 работы выполнять в направлении Броваров. А с 14:00 до 20:00 в направлении центра", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, с 1 ноября возобновляется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

Напомним, что на ремонот до 2021 года на вход с 8 утра по будням будет закріта одна из центральных станций метрополитена

Также стало известно, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы.

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