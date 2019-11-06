Сегодня пройдет второй этап аттестации прокуроров

После того, как завершился первый этап переаттестации прокуроров по итогам которого 288 учаснтиков провалили тест, 6 ноября, в среду, начнется второй этап.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"К сдаче экзамена допущено 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и способность осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен по утвержденным ранее графиком", - говорится в сообщении.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый последующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при правильном ответе на вопрос следующее будет повышенного уровня сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента, отметили в прокуратуре.

Тестирование будет проходить на компьютерах, не подключенных к интернету. На вербальный блок выделено 8 минут, на абстрактно-логический - 20 минут.

В ГПУ советуют сосредоточиться на правильности ответов, а не на том, чтобы пройти их все. На каждый вопрос есть только один правильный ответ, кроме некоторых задач вербального теста, где нужно выбрать два варианта (о чем будет отдельно сообщено в условии задачи). Можно пропускать вопрос, не давая ответа, но к этой задаче нельзя будет вернуться позже, предупредили в ведомстве.

Результаты каждого блока подсчитываются с помощью стандартизированных баллов по шкале от 55 до 145. Окончательное количество баллов за тестирование на общие способности и навыки выводится путем подсчета среднего арифметического по результатам обоих блоков.

Аттестация ГПУ. Фото: ГПУ

Как сообщали Українські Новини, 23-24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации, на которое не явился скандальній прокурор Кулик.

Напомним, Генеральная прокуратура была намеренна уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора после того, как всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.