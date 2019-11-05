Внештатным советником Зеленского стал адвокат Мак

Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Эндрю Романа Мака внештатным советником.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Президент назначил Мака указом №807 от 5 ноября.

"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - сказано в нем.

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Мак родился в Нью-Йорке, свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.

В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов в Украине.

По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

По его словам, Оранжевая революция заставила его остаться в Украине на более долгий срок.

Мак также работал в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС "в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Михаила Радуцкого.

Также Зеленский назначил своим внештатным советником предпринимателя, бывшего главу проектного офиса реформ при Министерстве обороны Андрея Загороднюка. Загороднюк - руководитель компании "Дискавери Буровое оборудование".

Ранее Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера, куратора и основателя международного артистического проекта Art United Us Гео Лероса. Лерос отреагировал на назначение на своей странице в Facebook: пишет, что будет инициировать серию встреч Зеленского с людьми искусства.

Также Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.