подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 22:36 288 Дополнено
Президент 2019-11-05T23:15:30+02:00
Українські Новини
Внештатным советником Зеленского стал адвокат Мак

Внештатным советником Зеленского стал адвокат Мак

Президент, Советник, Советник президента, Владимир Зеленский, Эндрю Роман Мак

Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Эндрю Романа Мака внештатным советником.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Президент назначил Мака указом №807 от 5 ноября.

"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - сказано в нем.

(Новость дополнена подробностями)

Мак родился в Нью-Йорке, свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.

В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов в Украине.

По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

По его словам, Оранжевая революция заставила его остаться в Украине на более долгий срок.

Мак также работал в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС "в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Михаила Радуцкого.

Также Зеленский назначил своим внештатным советником предпринимателя, бывшего главу проектного офиса реформ при Министерстве обороны Андрея Загороднюка. Загороднюк - руководитель компании "Дискавери Буровое оборудование".

Ранее Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера, куратора и основателя международного артистического проекта Art United Us Гео Лероса. Лерос отреагировал на назначение на своей странице в Facebook: пишет, что будет инициировать серию встреч Зеленского с людьми искусства.

Также Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.

Больше новостей о: Президент Советник Советник президента Владимир Зеленский Эндрю Роман Мак

Архив
Новости
Украинцы начали активнее покупать б/у авто: самым популярным стал Volkswagen Passat 00:01
Ветер. Фото: info-rm.com
Сильные порывы ветра и дожди накроют Киев: синоптики предупредили киевлян об опасной погоде 23:40 Карта
Из Киева запускают новый авиарейс на турецкий курорт: цены на билеты от 50 евро 23:04
Внештатным советником Зеленского стал адвокат Мак 22:36 Дополнено
В Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы 22:04
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
больше новостей
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
При Зеленском схемы в энергетике никуда не делись, – Землянский 09:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok