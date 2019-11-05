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05 ноября 2019, вторник, 18:50 13
Экономика 2019-11-05T18:51:23+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снова подскочила

Гривна на межбанке снова подскочила

Курс гривны, Межбанк, Межбанковский валютный рынок
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 24,71 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,71-24,75 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,69-24,72 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,70-24,73 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,86% с 27,72 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Также курс доллара и евро в обменниках подскочил в начале недели.

Ранее американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Кроме того, НБУ продолжает скупать валюту на межбанке, а дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 7,4% от валого внутреннего продукта.

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