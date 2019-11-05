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05 ноября 2019, вторник, 11:55 423
Судебная власть 2019-11-05T11:55:27+02:00
Українські Новини
Антикорсуд отказался установить сроки расследования дела против Головина

Антикорсуд отказался установить сроки расследования дела против Головина

Расследование, Антикоррупционный суд, Дмитрий Головин
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд отказался установить сроки расследования по делу бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Адвокат обратился в суд с ходатайством об установлении процессуальных сроков по делу. По его мнению, дело расследуется два года и за это время возможно было завершить все процессуальные действия.

Адвокат отметил, что за это время можно было провести одновременный допрос подозреваемых, осмотр предметов, которые изымались в ходе досудебного расследования; решить вопрос по хранению вещественных доказательств; установить значение вещественных доказательств в уголовном производстве; назначить почерковедческую экспертизу; провести допросов свидетелей - работников ГУНП в Одесской области; провести процессуальные действия с использованием механизмов международного сотрудничества; проанализировать электронные носители информации, изъятые в ходе обыска. Однако 28 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Как сообщали Українськi Новини, у фигуранта дела главы одесской полиции суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson и дом. Также Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Головина.

Ранее подозреваемого по делу Головина бизнесмена арестовали с залогом в 2,5 млн гривен. Кроме того, подозреваемый в коррупции экс-начальник полиции не задекларировал 2 квартиры и машину.

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