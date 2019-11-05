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05 ноября 2019, вторник, 11:33 1386
Общество 2019-11-05T11:34:21+02:00
Українські Новини
В Киеве открыли одну из станций метро, но поиски взрывчатки еще продолжаются

В Киеве открыли одну из станций метро, но поиски взрывчатки еще продолжаются

Метро, Минирование, Майдан Незалежности, Киевский метрополитен, Дворец Спорта
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", после того как утром закрылись две центральные станции в столице из-за анонимного сообщения , открыло станцию "Майдан Незалежности" после проверки сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станция "Майдан Незалежности" проверена, взрывоопасные предметы не обнаружены и (станция) открыта для пассажиров", - сказано в нем.

На станции "Дворец спорта" продолжается проверка.

Об открытии станции станет известно после завершения  работы правоохранителей.

Как сообщали Українськi Новини, 1 ноября "Киевский метрополитен" закрывал станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Напомним, на станции "Золотые ворота" проводятся ремонтные работы, которые закончатся почти через год. В связи с этим, график входа на станцию изменится, и она не будет работать с определенного времени утром по будням.

Также пользователей жетонов в киевском метрополитене осталось только 13% и украинцы массово переходят на электронные билеты (QR-билеты). Согласно сообщению, к зимним праздникам QR-билет для разовых поездок полностью заменит устаревший пластик.

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