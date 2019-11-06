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06 ноября 2019, среда, 07:20 451
Транспорт 2019-11-06T07:20:01+02:00
Українські Новини
Renault укрепляет позиции на авторынке Украины: топ-5 автомобильных марок

Renault укрепляет позиции на авторынке Украины: топ-5 автомобильных марок

Автомобили, Renault, Авторынок, покупка автомобиля
Руль. Фото: pixabay
Руль. Фото: pixabay

В то время как Volkswagen лидирует по продажам б/у автомобилей в августе, в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей повысились на 2,4% до 1 131 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

На первом месте по продажам - марка Renault, которая увеличила реализацию своих автомобилей на 55% до 253 единиц. Fiat увеличил продажи на 10% до 133 автомобилей, Peugeot - в 2 раза до 90 автомобилей. Продажи автомобилей марки МАЗ выросли на 15% до 84 единиц, автомобилей марки MAN - на 30% до 78 единиц.

В 2018 году по сравнению с 2017 продажи коммерческих автомобилей в Украине выросли на 20% до 51,5 тыс. единиц.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине стартовали сезонные скидки на автомобили. Также рынок украинских легковушек вырос в два раза.

Тем временем в сентябре самой популярной маркой среди украинцев также стала Renault, а с с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. Кроме того, 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.

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