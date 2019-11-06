Renault укрепляет позиции на авторынке Украины: топ-5 автомобильных марок

В то время как Volkswagen лидирует по продажам б\/у автомобилей в августе, в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей повысились на 2,4% до 1 131 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини. На первом месте по продажам - марка Renault, которая увеличила реализацию своих автомобилей на 55% до 253 единиц. Fiat увеличил продажи на 10% до 133 автомобилей, Peugeot - в 2 раза до 90 автомобилей. Продажи автомобилей марки МАЗ выросли на 15% до 84 единиц, автомобилей марки MAN - на 30% до 78 единиц. В 2018 году по сравнению с 2017 продажи коммерческих автомобилей в Украине выросли на 20% до 51,5 тыс. единиц. Как сообщали Українськi Новини, в Украине стартовали сезонные скидки на автомобили. Также рынок украинских легковушек вырос в два раза. Тем временем в сентябре самой популярной маркой среди украинцев также стала Renault, а с с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. Кроме того, 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.