Volkswagen лидирует по продажам б/у автомобилей в августе

В августе продажи импортных подержанных легковых автомобилей увеличились в 2,4 раза до 24,4 тыс. единиц

В августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года продажи легковых автомобилей с пробегом повысились в 2,4 раза до 24,4 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Свою первую регистрацию в Украине в августе прошли 24,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Такой показатель превысил прошлогодние в 2,4 раза. В результате, машины, бывшие в эксплуатации, охватили 3/4 первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля была 58%", - говорится в ней.

Согласно сообщению, самой популярной маркой среди импорта подержанных авто остается Volkswagen, почти 4 тыс автомобилей.

Второй по популярности стала Skoda, 2 060 бывших в употреблении автомобилей которой было ввезено и в августе зарегистрировано в Украине.

На третьем месте - Renault с результатом 2002 авто.

Автомобили марки Ford показали четвертый результат - 1 930 авто.

Замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого 1 618 автомобилей.

Всего с начала года украинскую прописку получили 298,5 тыс. легковых авто, которые были в эксплуатации, в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 украинцы стали больше покупать б/у автомобилей: топ возглавлял Volkswagen.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.