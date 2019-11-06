Renault зміцнює позиції на авторинку України: топ-5 автомобільних марок

У той час як Volkswagen лідирує по продажах б/у автомобілів в серпні, в

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

На першому місці за продажами - марка Renault, яка збільшила реалізацію своїх автомобілів на 55% до 253 одиниць. Fiat збільшив продажі на 10% до 133 автомобілів, Peugeot - у 2 рази до 90 автомобілів. Продажі автомобілів марки МАЗ зросли на 15% до 84 одиниць, автомобілів марки MAN - на 30% до 78 одиниць.

У 2018 році в порівнянні з 2017 продажі комерційних автомобілів в Україні зросли на 20% до 51,5 тис. одиниць.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні стартували сезонні знижки на автомобілі. Також ринок українських легковиків зріс у два рази.

Тим часом у вересні найпопулярнішою маркою серед українців також стала Renault, а з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом. Крім того, в 2018 році в порівнянні з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на 0,6% до 81,8 тис. одиниць.