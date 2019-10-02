В сентябре самой популярной маркой среди украинцев стала Renault: ТОП-10 авто месяца

В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 6% до 7,2 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.\r\n"В сентябре текущего года в Украине свою первую регистрацию прошли 7,2 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с сентябрьским результатом прошлого года спрос на новые машины на украинском рынке вырос на 6%", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, самой популярной маркой месяца стала Renault, которая улучшила свой показатель годичной давности на 65%.\r\nВ сентябре 1 153 новых легковых авто этой марки пополнили украинский автопарк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа втором месте Toyota, увеличившая свою сентябрьскую реализацию в Украине на 15% до 1 059 новых машин.\r\nТретью строчку рейтинга заняла KIA, спрос на автомобили которой повысился на 43% до 624 авто.\r\nЧетвертый результат у Hyundai – 477 новых авто и +17% к сентябрю 2018 года.\r\nЗамыкает лидерскую пятерку Skoda – 403 машины (+8%).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже в ТОП-10 сентября попали: Volkswagen – 355 авто (-29%); Nissan – 348 авто (-13%); Suzuki – 253 авто (-2%); BMW – 213 авто (+14%); Seat – 197 авто (+286%).\r\nБестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на этом кроссовере в сентябре остановили 550 покупателей.\r\nВсего, по итогам трех кварталов 2019 года, украинцы приобрели и поставили на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ы 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ августе 2019 Volkswagen лидировал по продажам б\/у автомобилей.\r\nВ 2018 украинцы стали больше покупать б\/у автомобилей: топ возглавлял Volkswagen.