В сентябре самой популярной маркой среди украинцев стала Renault: ТОП-10 авто месяца

В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 6% до 7,2 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В сентябре текущего года в Украине свою первую регистрацию прошли 7,2 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с сентябрьским результатом прошлого года спрос на новые машины на украинском рынке вырос на 6%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самой популярной маркой месяца стала Renault, которая улучшила свой показатель годичной давности на 65%.

В сентябре 1 153 новых легковых авто этой марки пополнили украинский автопарк.

На втором месте Toyota, увеличившая свою сентябрьскую реализацию в Украине на 15% до 1 059 новых машин.

Третью строчку рейтинга заняла KIA, спрос на автомобили которой повысился на 43% до 624 авто.

Четвертый результат у Hyundai – 477 новых авто и +17% к сентябрю 2018 года.

Замыкает лидерскую пятерку Skoda – 403 машины (+8%).

Также в ТОП-10 сентября попали: Volkswagen – 355 авто (-29%); Nissan – 348 авто (-13%); Suzuki – 253 авто (-2%); BMW – 213 авто (+14%); Seat – 197 авто (+286%).

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на этом кроссовере в сентябре остановили 550 покупателей.

Всего, по итогам трех кварталов 2019 года, украинцы приобрели и поставили на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, ы 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.

В августе 2019 Volkswagen лидировал по продажам б/у автомобилей.

В 2018 украинцы стали больше покупать б/у автомобилей: топ возглавлял Volkswagen.