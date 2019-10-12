Рынок украинских легковушек вырос в два раза: где и какие автомобили производят

В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года производство легковых автомобилей в Украине увеличилось в 2 раза до 960 единиц после того, как украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Несмотря на то, что конвейеры крупнейших автозаводов страны простаивают уже не первый год, сентябрьская статистика автопрома продемонстрировала положительную динамику. Такая ситуация не является показателем улучшения состояния отрасли, а лишь демонстрирует эффект крайне низкой базы сравнения", - говорится в нем.

Согласно сообщению, выпуск легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза.

В этом сегменте украинского автопрома, как и годом ранее, работал только один завод "Еврокар" (Закарпатская область), где в сентябре в режиме крупноузловой сборки было собрано 960 автомобилей марки "Шкода".

Производство автобусов выросло на 30% до 92 единиц.

Больше всего автобусов было изготовлено на Черниговском автозаводе корпорации «Эталон» – 37 единиц, завод "Черкасский автобус" выпустил 35 автобусов, на Часовоярском заводе сделали 9 единиц, Запорожский автомобилестроительный завод отчитался о 6 автобусах и еще 5 автобусов было произведено корпорацией "Богдан".

В сентябрьской статистике по коммерческим автомобилям заявлен только один автомобиль, собранный на предприятии "Черкасский автобус" Всего с января по сентябрь 2019 года в Украине изготовлено 5 283 единиц автотранспортных средств, или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности легковых автомобилей было изготовлено 4 579 единиц, коммерческих – 81 единица, автобусов – 623 единицы.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре самой популярной маркой среди украинцев стала Renault. Также с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом.