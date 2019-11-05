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05 ноября 2019, вторник, 10:51 218
Мир 2019-11-05T11:09:08+02:00
Українські Новини
Турецкие силовики захватили сестру убитого главаря ИГИЛ

Турецкие силовики захватили сестру убитого главаря ИГИЛ

Турция, Задержание, ИГИЛ, Исламское государство, Абу Бакр аль-Багдади
Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

Турция захватили сестру лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии. Сестру задержали в северном сирийском городе Азаз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вместе с женщиной были также задержаны ее муж и невестка, а также пятеро детей. Их допрашивают.

Расмия Авад, которая считается сестрой убитого лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, была захвачена в понедельник в северном сирийском городе Азаз турецкими силовиками.

"Мы надеемся собрать ценную информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ", - сказал турецкий чиновник.

Аль-Багдади погиб в прошлом месяце во время рейда американских спецназовцев на северо-западе Сирии. "Исламское государство" в аудиозаписи, опубликованной в четверг, подтвердило гибель своего главаря и поклялось отомстить Соединенным Штатам.

Директор по коммуникациям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сказал, что захват женщины является свидетельством решимости Турции в борьбе против "Исламского государства".


Как сообщали Українські Новини, авиация Турции начала бомбардировки в Сирии. После чего Сирия обстреляла города Турции, в результате чего погибли 6 человек, еще 70 получили ранение.

Позже Россия и Турция пришли к согласию по северной Сирии, после чего Анкара заявила об окончании военной операции. 

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