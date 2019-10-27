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27 октября 2019, воскресенье, 08:12 1234
Мир 2019-10-27T08:15:55+02:00
Українські Новини
В Сирии убили лидера ИГИЛ, - CNN

В Сирии убили лидера ИГИЛ, - CNN

США, Сирия, ИГИЛ, Дональд Трамп, Абу Бакр аль-Багдади, Лидер ИГИЛ
Лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Скриншот CNN
Лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Скриншот CNN

Предварительно, в субботу, 26 октября, в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии, был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного военного чиновника США и источника знаний. Окончательное подтверждение ожидается, пока проводятся ДНК и биометрическое тестирование.

Представитель министерства обороны заявил, что Багдади взорвал жилет смертника во время рейда, который проводил спецназ.

Президент Дональд Трамп планирует сделать важное заявление в воскресенье в 9 часов утра, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. Чиновник администрации говорит CNN, что объявление связано с внешней политикой.

Пентагон не сразу ответил на запрос о комментариях.

Лидер террористической группировки Багдади скрывался последние пять лет. В апреле было опубликовано видео, на котором изображен человек, похожий Багдади. Впервые Багдади видели с июля 2014 года, когда он выступал в Большой мечети в Мосуле.

В феврале 2018 года несколько американских чиновников заявили, что Багдади был ранен в результате авиаудара в мае 2017 года и ему пришлось отказаться от контроля над террористической группой на срок до пяти месяцев из-за его ранений.

Багдади стал лидером Исламского Государства Ирак (ISI) в 2010 году. В 2013 году ISI объявил о своем поглощении поддерживаемой Аль-Каидой группировки боевиков в Сирии, а Багдади заявил, что его группа теперь будет известна как Исламское государство в Ираке и Леванте.

Как сообщали Українські Новини, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии. После чего Сирия обстреляла города Турции, в результате чего погибли 6 человек, еще 70 получили ранение.

Позже Россия и Турция пришли к согласию по северной Сирии, после чего Анкара заявила об окончании военной операции. 

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