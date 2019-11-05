Туреччина захопила сестру вбитого ватажка ІДІЛ

В Туреччині захопили сестру лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, який був убитий в ході рейду, проведеного американськими військовими на північному заході Сирії. Сестру затримали в північному сирійському місті Азаз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Разом з жінкою були затримані її чоловік та невістка, а також п'ятеро дітей. Їх допитують.

Расмія Авад, яка вважається сестрою вбитого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, була захоплена в понеділок в північному сирійському місті Азаз турецькими силовиками.

"Ми сподіваємося зібрати цінну інформацію від сестри Багдаді про внутрішню роботу ІДІЛ", - сказав турецький чиновник.

Аль-Багдаді загинув минулого місяця під час рейду американських спецназівців на північному заході Сирії. "Ісламська держава" в аудіозаписі, опублікованому у четвер, підтвердила загибель свого ватажка і присягнулася помститися Сполученим Штатам.

Директор з комунікацій президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана сказав, що захоплення жінки є свідченням рішучості Туреччини в боротьбі проти "Ісламської держави".



Як повідомляли Українські Новини, авіація Туреччини почала бомбардування в Сирії. Після чого Сирія обстріляла міста Туреччини, в результаті чого загинули 6 людей, ще 70 отримали поранення.

Пізніше Росія і Туреччина прийшли до згоди з північної Сирії, після чого Анкара заявила про закінчення військової операції.