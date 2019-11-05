Курс доллара и евро обвалился в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 ноября на 6,07 коп. до 24,9152 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,50 коп. до 24,6042 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,34 коп. до 27,3348 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,00 коп. до 27,7994 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,6042 24,9152 27,3348 27,7994 3,53 3,97 Максимальный 24,7300 25,3000 27,5000 28,2000 3,81 5,00 Минимальный 24,1000 24,7900 27,0000 27,5500 3,00 3,83

Как сообщали Українські Новини, российский рубль в киевских обменниках подорожал в понедельник. Также курс доллара и евро в обменниках подскочил в начале недели.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.