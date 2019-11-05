Директор лесхоза, подозреваемый в даче $100 тыс. взятки детективу НАБУ, вышел из СИЗО за 5 млн гривен

Директор Гутянского лесхоза Харьковской области Виктор Сыса, который подозревается в даче взятки в размере 100 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из СИЗО после внесения за него залога 5 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов. "Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО", - сказал он. По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Ранее суд арестовал с залогом в 5 млн гривен директора Гутянского лесхоза Харьковской области, подозреваемого в даче 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, лесники украли ценную древесину на 6 млн гривен под Харьковом. Также Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне и вырубке лесов. Тем временем ГБР взялось расследовать незаконную вырубку леса в Харьковской области.