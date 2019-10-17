Лесники украли ценную древесину на 6 млн гривен под Харьковом, - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц Красноградского лесного хозяйства в хищении ценных пород древесины на 6 млн гривен в Харьковской области в то время, как деревья в Европе стремительно вымирают.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Указывается, что должностные лица лесхоза наладили незаконную вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину они нелегально реализовывали.

Под видом санитарных рубок чиновники уничтожили более 20 га лесонасаждений дуба и сосны.

Сотрудники Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса провели комплексную экономическую и инженерно-экологическую экспертизу и установили, что ущерб государству составил 6,2 млн гривен. На данный момент правоохранители сообщили 5 должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне и вырубке лесов. Тем временем ГБР взялось расследовать незаконную вырубку леса в Харьковской области.