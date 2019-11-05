Директор лісгоспу, підозрюваний у дачі $100 тис. хабара детективу НАБУ, вийшов із СІЗО за 5 млн гривень

Директор Гутянского лісгоспу Харківській області Віктор Сиса, який підозрюється в дачі хабара у розмірі 100 тис. доларів детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ), вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 5 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив один з його адвокатів Ігор Черезов. "Вчора внесли заставу і він вийшов з СІЗО", - сказав він. За його словами, заставу внесли родичі директора лісгоспу.

Тепер Сиса зобов'язаний прибувати в суд по кожній вимозі детектива або прокурора у кримінальному провадженні; не залишати населений пункт, в якому він проживає, без дозволу детектива; повідомляти детектива про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даній справі, носити електронний браслет контролю і здати паспорти.

Раніше суд заарештував з заставою в 5 млн гривень директора Гутянского лісгоспу Харківської області, підозрюваного у дачі 100 тис. доларів хабара детективу НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, лісники вкрали коштовну деревину на 6 млн гривень під Харковом. Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці і вирубці лісів. Тим часом ДБР взялося розслідувати незаконну вирубку лісу в Харківській області.