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19 августа 2019, понедельник, 11:40 61
Силовые структуры 2019-08-19T11:40:21+03:00
Українські Новини
ГБР взялось расследовать незаконную вырубку леса в Харьковской области

ГБР взялось расследовать незаконную вырубку леса в Харьковской области

Государственное бюро расследований начало расследовать незаконную вырубку леса, нанесшую ущерб на 23,8 млн гривен, в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

"По ходатайству следователей ГБР уже проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая нанесение государственным интересам ущерба на сумму 23,8 млн грн.", - сказано в нем.

Отмечается, что с сентября 2018 года по июнь текущего года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную вырубку леса на территории госпредприятия "Октябрьский лесхоз", что привело к тяжким последствиям.

На данный момент проводятся неотложные следственные действия.

Квалификация события - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс.-17 тыс.).

Как сообщали Українські Новини, подозреваемый в незаконной вырубке лесов замгубернатора Херсонской ОГА подал в отставку. Также чиновника заповедника "Быковнянские могилы" подозревают в вырубке деревьев почти на 4 млн грн, а в Черкасской области СБУ поймала чиновника-взяточника, воровавшего лес.

Рада в два раза увеличила штраф за незаконную вырубку леса.

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