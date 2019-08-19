ГБР взялось расследовать незаконную вырубку леса в Харьковской области

Государственное бюро расследований начало расследовать незаконную вырубку леса, нанесшую ущерб на 23,8 млн гривен, в Харьковской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.\r\n"По ходатайству следователей ГБР уже проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая нанесение государственным интересам ущерба на сумму 23,8 млн грн.", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что с сентября 2018 года по июнь текущего года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную вырубку леса на территории госпредприятия "Октябрьский лесхоз", что привело к тяжким последствиям.\r\nНа данный момент проводятся неотложные следственные действия.\r\nКвалификация события - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса.\r\nСанкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс.-17 тыс.).\r\nКак сообщали Українські Новини, подозреваемый в незаконной вырубке лесов замгубернатора Херсонской ОГА подал в отставку. Также чиновника заповедника "Быковнянские могилы" подозревают в вырубке деревьев почти на 4 млн грн, а в Черкасской области СБУ поймала чиновника-взяточника, воровавшего лес.\r\nРада в два раза увеличила штраф за незаконную вырубку леса.