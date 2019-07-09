Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне и вырубке лесов

Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук на брифинге, передают Українськi Новини.

"Президентом был подписан указ, суть которого сводится к ряду тактических вещей. Первая: разрешение вопроса так называемых "писем счастья", которые отправлялись на таможню, чтобы остановить конкретный товар и создать преграды бизнесу", - сказал он.

Также, по его словам, для борьбы с контрабандой необходимо синхронизировать базы данных с соседними странами.

"Вы понимаете, что из Польши выходят кроссовки, брендовая вещь, а в Украину заходит секонд-хэнд, или выходит айфон, а заходят дрова. Проще всего разрешить этот вопрос, синхронизировав базы данных с соседями. Президент вчера на саммите "Украина - ЕС" поднимал этот вопрос", - сообщил он.

Второй указ Зеленского касается контроля над промышленной вырубкой леса и деятельностью коммунальных лесных хозяйств.

"Нет смысла бегать за всеми, кто ходит с топором по лесу, ведь всех не поймаешь. Нужно бороться с промышленными объемами. Наша задача, чтобы побороть незаконные рубки - установить централизованную систему учета", - сказал Гончарук.

Он пояснил, что на данный момент такая система работает, но распространяется не на всех.

"У нас есть часть лесхозов, которые работают в системе, а есть часть хитрых, которые вне системы... У Министерства обороны есть 15 своих лесхозов, и там тоже вырубается лес. Но Министерство обороны не пользуется централизованной системой. Это один из источников незаконной древесины, прикрываясь которой, существует серый рынок", - пояснил Гончарук.

По его словам, такая система должна быть распространена на Министерство обороны до 1 ноября.

Третий указ Зеленского касается мобильной связи в небольших населенных пунктах.

"Почти в каждом областном центре технология 3G и 4G внедрена и работает. О качестве мы не говорим. Чтобы распространять связь на города с более 10 тыс. населения, необходимо несколько лет. А что будет с селами, дорогами? Что мы сделали: у нас есть два диапазона - 800 и 900, которые сейчас не используются. Указом Президента утвержден план действий, как до конца этого года сделать так, чтобы улучшить Интернет", - сказал он.

По его словам, план действий уже согласован с регулятором.

На данный момент ни один из трех указов не обнародован на сайте Президента.

Как сообщали Українськi Новини, внештатным советником Зеленского назначенэкс-глава офиса реформ при Минобороны.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.