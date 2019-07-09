Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне и вырубке лесов

Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.\r\nОб этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Президентом был подписан указ, суть которого сводится к ряду тактических вещей. Первая: разрешение вопроса так называемых "писем счастья", которые отправлялись на таможню, чтобы остановить конкретный товар и создать преграды бизнесу", - сказал он.\r\nТакже, по его словам, для борьбы с контрабандой необходимо синхронизировать базы данных с соседними странами.\r\n"Вы понимаете, что из Польши выходят кроссовки, брендовая вещь, а в Украину заходит секонд-хэнд, или выходит айфон, а заходят дрова. Проще всего разрешить этот вопрос, синхронизировав базы данных с соседями. Президент вчера на саммите "Украина - ЕС" поднимал этот вопрос", - сообщил он.\r\nВторой указ Зеленского касается контроля над промышленной вырубкой леса и деятельностью коммунальных лесных хозяйств.\r\n"Нет смысла бегать за всеми, кто ходит с топором по лесу, ведь всех не поймаешь. Нужно бороться с промышленными объемами. Наша задача, чтобы побороть незаконные рубки - установить централизованную систему учета", - сказал Гончарук.\r\nОн пояснил, что на данный момент такая система работает, но распространяется не на всех.\r\n"У нас есть часть лесхозов, которые работают в системе, а есть часть хитрых, которые вне системы... У Министерства обороны есть 15 своих лесхозов, и там тоже вырубается лес. Но Министерство обороны не пользуется централизованной системой. Это один из источников незаконной древесины, прикрываясь которой, существует серый рынок", - пояснил Гончарук.\r\nПо его словам, такая система должна быть распространена на Министерство обороны до 1 ноября.\r\nТретий указ Зеленского касается мобильной связи в небольших населенных пунктах.\r\n"Почти в каждом областном центре технология 3G и 4G внедрена и работает. О качестве мы не говорим. Чтобы распространять связь на города с более 10 тыс. населения, необходимо несколько лет. А что будет с селами, дорогами? Что мы сделали: у нас есть два диапазона - 800 и 900, которые сейчас не используются. Указом Президента утвержден план действий, как до конца этого года сделать так, чтобы улучшить Интернет", - сказал он.\r\nПо его словам, план действий уже согласован с регулятором.\r\nНа данный момент ни один из трех указов не обнародован на сайте Президента.Как сообщали Українськi Новини, внештатным советником Зеленского назначенэкс-глава офиса реформ при Минобороны.\r\nРанее президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.