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04 ноября 2019, понедельник, 22:18 43
Президент 2019-11-04T22:28:49+02:00
Українські Новини
Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства Гандзюк

Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства Гандзюк

Владимир Зеленский, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Екатерина Гандзюк

Сегодня, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех заказчиков нападения на нее. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Так, Зеленский написал, что все заказчики нападения будут найдены и наказаны.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в Киеве возле Офиса Президента на улице Банковой вечером прошла акция "Год без Кати". Участники акции пришли с требованием справедливого расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. А еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель. Спустя несколько месяцев борьбы, 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице от полученных ран.

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