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04 ноября 2019, понедельник, 21:43 326
Жизнь 2019-11-04T21:48:48+02:00
Українські Новини
Девушка Богдана проверила, на месте ли у него зубы

Девушка Богдана проверила, на месте ли у него зубы

Драка, Андрей Богдан, Офис Президента Украины, глава ОПУ
Богдан со своей девушкой. Скриншот: tabloid
Богдан со своей девушкой. Скриншот: tabloid

Возлюбленная главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана Анастасия Сличная пошутила о так называемой "драке" своего парня с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, сообщает tabloid.

Сличная запостила в Facebook-сториз снимок любимым и написала: "Зубы на месте, проверила".

Богдан со своей девушкой. Скриншот: tabloidБогдан со своей девушкой. Скриншот: tabloid

На фото девушка главы Офиса Президента красуется с сумкой от Celine и последней моделью iPhone, а рядом с ней стоит целый и невредимый Андрей Богдан.

Сам Богдан тоже шутил по этому поводу и даже сменил аватарку на фото, где он якобы с выбитыми зубами и опухшим носом.

Как сообщали Українські Новини, журналист Станислав Речинский заявлял, что в среду, 30 октября, на Банковой произошла драка между Богданом и Бакановым. По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Журналистка Соня Кошкина подтверждала эту информацию. После этого Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым.

Тем временем журналисты узнали, что Богдан отправился в шикарный отель у озера в Италии.

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