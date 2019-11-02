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  • Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым
02 ноября 2019, суббота, 23:40 1792
Политика 2019-11-02T23:40:18+02:00
Українські Новини
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым

Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым

Драка, Станислав Речинский, Андрей Богдан, Иван Баканов, Офис президента
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан

Глава Офиса Президента Андрей Богдан, который, по словам журналиста Речинского подрался в среду, 30 октября, с главой СБУ Иваном Бакановым, опубликовал сегодня вечером, 2 ноября, свою фотографию, на которой отсутствуют какие-либо последствия драки. Снимок был опубликован на странице Богдана в Facebook.

Так, на опубликованной фотографии можно видеть лицо Богдана, на которое нанесены небольшие рисунки маркером. 

Снимок глава Офиса Президента подписал с упоминанием Баканова.

"Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!", - написал Богдан.

Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей БогданАндрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан

А журналист Станислав Речинский утверждал, что между Богданом и Бакановым произошла драка, во время которой главе Офиса Президента выбили зуб.

Как сообщали Українські Новини, журналист Речинский сообщил, что на Банковой якобы произошла драка между Богданом и Бакановым из-за назначения начальника ГСУ СБУ. Также на своей странице в Facebook журналистка Соня Кошкина написала, что подтверждает данную информацию.

Ранее депутаты устроили две потасовки за утро в Раде.

Больше новостей о: Драка Станислав Речинский Андрей Богдан Иван Баканов Офис президента

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