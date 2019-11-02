Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым

Глава Офиса Президента Андрей Богдан, который, по словам журналиста Речинского подрался в среду, 30 октября, с главой СБУ Иваном Бакановым, опубликовал сегодня вечером, 2 ноября, свою фотографию, на которой отсутствуют какие-либо последствия драки. Снимок был опубликован на странице Богдана в Facebook.

Так, на опубликованной фотографии можно видеть лицо Богдана, на которое нанесены небольшие рисунки маркером.

Снимок глава Офиса Президента подписал с упоминанием Баканова.

"Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!", - написал Богдан.

Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан

А журналист Станислав Речинский утверждал, что между Богданом и Бакановым произошла драка, во время которой главе Офиса Президента выбили зуб.

Как сообщали Українські Новини, журналист Речинский сообщил, что на Банковой якобы произошла драка между Богданом и Бакановым из-за назначения начальника ГСУ СБУ. Также на своей странице в Facebook журналистка Соня Кошкина написала, что подтверждает данную информацию.

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