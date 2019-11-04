Шикарный отель у озера в Италии: журналисты узнали, куда опять пропал Богдан

Глава Офиса Президента Андрей Богдан, которому ранее приписывали выбитые зубы в ходе конфликта с Бакановым, в четверг отправился на отдых в Италию. Об этом сообщает "Страна".

31 октября Богдан приехал в городок Гардоне-Ривьера, что в Ломбардии на озере Гарда. Это на севере страны.



Сообщается, что он выбрал для отдыха 5-звездочную гостиницу Grand Hotel Fasano на побережье озера.

Три ночи в этой гостинице на двоих взрослых стоят 20 000 гривен, если покупать стандартный номер. За такой же номер, но с видом на озеро придется доплатить еще 8 тысяч. В оба варианта включен завтрак.

Отмечается, что глава Офиса Президента мог позволить себе и менее бюджетный отдых. Номера класса "делюкс" в этом отеле стоят более 40 тысяч за те же три ночи (услуга называется Relax weekend).

Также в отеле имеется "шикарный спа", как пишут в отзывах гости.

В Украину Андрей Богдан вернулся, по информации "Страны", в воскресенье вечером.



Как сообщали Українські Новини, месяц назад, 5 октября, Богдана заметили на отдыхе в Турции.



Также Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко.



Тем временем, ГПУ уволила следователя, который расследовал дело Богдана.