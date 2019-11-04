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  • Дівчина Богдана перевірила, чи на місці в нього зуби
04 листопада 2019, понеділок, 21:43 17
Життя 2019-11-04T23:30:02+02:00
Українські Новини
Дівчина Богдана перевірила, чи на місці в нього зуби

Дівчина Богдана перевірила, чи на місці в нього зуби

Бійка, Андрій Богдан, Офіс Президента України, голова ОПУ
Богдан зі своєю дівчиною. Скріншот: tabloid
Богдан зі своєю дівчиною. Скріншот: tabloid

Кохана голови Офісу Президента України Андрія Богдана Анастасія Слічна пожартувала про так звану "бійку" свого хлопця з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим, повідомляє tabloid.

Слічна запостила в Facebook-сторіз знімок коханим і написала: "Зуби на місці, перевірила".

Богдан зі своєю дівчиною. Скріншот: tabloidБогдан зі своєю дівчиною. Скріншот: tabloid

На фото дівчина голови Офісу Президента з сумкою від Celine і останньою моделлю iPhone, а поряд з нею стоїть цілий і неушкоджений Андрій Богдан.

Сам Богдан теж жартував з цього приводу і навіть змінив аватарку на фото, де він нібито з вибитими зубами і опухлим носом.

Як повідомляли Українські Новини, журналіст Станіслав Речинський заявляв, що в середу, 30 жовтня, на Банковій відбулася бійка між Богданом і Бакановим. За його словами, причиною конфлікту стало призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Журналістка Соня Кошкіна підтверджувала цю інформацію. Після цього Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим.

Тим часом журналісти дізналися, що Богдан відправився в шикарний готель біля озера в Італії.

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