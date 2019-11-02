На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист

Журналист Станислав Речинский заявил, что в среду, 30 октября, на Банковой произошла драка между главой Офиса Президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иванов Бакановым. Об этом Речинский написал на своей странице в Facebook.

Так, Речинский утверждает, что главе Офиса Президента в этой драке выбили зуб.

По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ.

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо", - написал Речинский.

Также на пост Речинского отреагировал смайлом депутат "Слуги народа" Давида Арахамия.

Отметим, что Речинский был пресс-секретарем Службы безопасности Украины в 2005 году, когда СБУ возглавлял Александр Турчинов. Журанлист часто пишет о ситуации в СБУ. Также с ним связывают сайт ОРД.

Также на своей странице в Facebook журналистка Соня Кошкина написала, что подтверждает данную информацию.

"Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - написала она.

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