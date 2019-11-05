Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры

В то время как правила получения субсидий изменили, Пенсионный фонд Украины выплатил 660,9 тысячам пенсионеров жилищные субсидии наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг, направив на выплаты 155,1 млн гривен. Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook, передают Українські Новини. "В октябре 2019 Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года", - сказано в сообщении. Согласно ему, субсидии наличными получили 660,9 тысяч человек. На соответствующие выплаты было направлено 155,1 млн гривен. Инфографика: Пенсионный фонд\/Facebook Раньше Українські Новини писали, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях. Также получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше, а украинцы проверяют, не отобрали ли субсидии. Кроме того, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий. Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2019 году субсидии уменьшать не будут.