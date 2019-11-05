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05 ноября 2019, вторник, 06:20 4129 Инфографика
Экономика 2019-11-05T06:20:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры

Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры

Пенсионеры, Пенсионный фонд, Субсидии, Наличные субсидии, Жилищные субсидии
Субсидия.
Субсидия.

В то время как правила получения субсидий изменили, Пенсионный фонд Украины выплатил 660,9 тысячам пенсионеров жилищные субсидии наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг, направив на выплаты 155,1 млн гривен.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"В октябре 2019 Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года", - сказано в сообщении.

Согласно ему, субсидии наличными получили 660,9 тысяч человек. На соответствующие выплаты было направлено 155,1 млн гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/FacebookИнфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях. Также получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше, а украинцы проверяют, не отобрали ли субсидии.

Кроме того, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2019 году субсидии уменьшать не будут.

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