Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры

В то время как правила получения субсидий изменили,

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"В октябре 2019 Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года", - сказано в сообщении.

Согласно ему, субсидии наличными получили 660,9 тысяч человек. На соответствующие выплаты было направлено 155,1 млн гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях. Также получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше, а украинцы проверяют, не отобрали ли субсидии.

Кроме того, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2019 году субсидии уменьшать не будут.