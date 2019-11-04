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04 ноября 2019, понедельник, 19:07 39
Силовые структуры 2019-11-04T19:07:24+02:00
Українські Новини
На Донбассе из-за мощного обстрела боевиков школу срочно эвакуировали в бомбоубежище

На Донбассе из-за мощного обстрела боевиков школу срочно эвакуировали в бомбоубежище

Боевики, Бомбоубежище, Обстрелы
Бомбоубежище. Фото: acc.cv.ua
Бомбоубежище. Фото: acc.cv.ua

На окраине Новотошковского сепаратисты применили весь спектр вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. Детей, находящихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщает штаб ООС.

По данным штаба, жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось.

В течение текущих суток сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенного минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности 6 обстрелов позиций сил ВСУ сепаратисты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и 10 обстрелов - в районе ответственности группировки "Восток". В течение суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Относительно ситуации на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Там происходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами (по графику мероприятия продлятся до 9 ноября).

Как сообщали Українськi Новини, командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены. Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

Также ООС считает, что никакой угрозы из-за разведения войск для местного населения не существует.

Тем временем, боевики 15 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 2 ноября, двое украинских военнослужащих ранены.

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