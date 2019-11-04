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04 ноября 2019, понедельник, 15:22 10
Внешняя политика 2019-11-04T15:22:17+02:00
Українські Новини
Эстония поддержала членство Украины в НАТО и Евросоюзе

Эстония поддержала членство Украины в НАТО и Евросоюзе

Украина, Эстония, членство в ЕС, Членство в НАТО

Эстония поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".

"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО, основываясь на соответствующих реформах и трансформациях в стране", - добавил министр.

Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, заявившей о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Он отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и регионов востока Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия - агрессор, а Украина - жертва агрессии. Именно так необходимо рассматривать эту ситуацию. И мы готовы к углублению сотрудничества в вопросах безопасности", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, Эстония ввела плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы с 1 ноября.

Ранее глава МВД Эстонии хотел добиться отмены безвиза для украинцев. В правительстве предположили, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".


Также в столице Эстонии Таллине хотят ввести туристический налог

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.

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