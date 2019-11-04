Эстония поддержала членство Украины в НАТО и Евросоюзе

Эстония поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".

"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО, основываясь на соответствующих реформах и трансформациях в стране", - добавил министр.

Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, заявившей о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Он отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и регионов востока Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия - агрессор, а Украина - жертва агрессии. Именно так необходимо рассматривать эту ситуацию. И мы готовы к углублению сотрудничества в вопросах безопасности", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, Эстония ввела плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы с 1 ноября.

Ранее глава МВД Эстонии хотел добиться отмены безвиза для украинцев. В правительстве предположили, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".



Также в столице Эстонии Таллине хотят ввести туристический налог.



Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.