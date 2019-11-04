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04 ноября 2019, понедельник, 14:54 37
Жизнь 2019-11-04T15:03:56+02:00
Українські Новини
Записывать за преподавателем – плохой способ: психолог посоветовал, как вести конспекты

Записывать за преподавателем – плохой способ: психолог посоветовал, как вести конспекты

Школа, Студенты, Урок, Лекция, советы психолога, конспект
Запомнить конспект поможет дополнительный материал на столе. Фото: pixabay
Запомнить конспект поможет дополнительный материал на столе. Фото: pixabay

Четверть учебного сезона позади, школьники вернулись после осенних каникул в школы, охрану которых в Киеве усилят, а студенты неспешно приближаются к сессии. Тем не менее знать, как эффективно вести конспекты, чтобы они пригодились в самый важный момент, актуально всем учащимся. О том, как сделать конспекты лучшими, рассказывает в своем Facebook психолог Павел Зыгмантович.

Итак, главная ошибка при конспектировании – это записывать диктант за преподавателем. Это самый плохой способ.

Помогли доказать это американские психологи. Они проверили сразу два варианта, пригласив студентов послушать короткую лекцию о тормозах в автомобиле (длительность — 12 минут).

Одной группе они предложили просто чистые листы бумаги (для обычно конспекта). Это была контрольная группа. Второй группе они раздали опорный конспект лекции — основные понятия, разделы и так далее. Третьей группе выдали листы со схемами этих самых тормозов — что из чего состоит, как работает (в какой последовательности) и т.д.

Важно отметить, что все три группы заметки делали — на том, что им выдали.

После лекции у них все забрали и на полчаса отвлекли тестом на другую тему. Ну а затем стали спрашивать по материалу лекции.

Разумеется, контрольная группа (привычный конспект) показала наихудший результат. Они запомнили достаточно мало. Лучше себя показала группа, у которой был опорный план лекции. Но самые высокие показатели были у тех, кто получил схемы и конспектировал на них. Они лучше понимали лекцию и лучше ее помнили.

Отсюда психолог делает вывод — если преподаватель может выдать студентам опорный конспект лекции и всякие-разные схемы к ним, он заметно поможет своим ученикам. В сравнении с просто лекцией, сопровождающейся рисунками на доске и/или слайдами, это будет гораздо эффективнее.

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