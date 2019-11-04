Тепло в 90% соцобъектов и 85% жилья: Минрегион отчитался, как проходит начало отопительного сезона

В то время, как Херсонский городской совет сократил длительность уроков в школах с 4 ноября до 35 минут из-за отсутствия отопления, по состоянию на 08:30 4 ноября в Украине к системам отопления подключено 90,6% социальных объектов и 85,2% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Закарпатская и Ивано-Франковская область уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Также полностью подключены к отоплению социальные объекты в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях и на 99,9% в Хмельницкой области. При этом во всех областях к системам отопления подключено более 50% объектов соцсферы.

Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Одесской (12,8%) и Херсонской (7,9%) областях. В Киеве к отоплению подключено 99,2% объектов социальной сферы и 90,7% жилого фонда.

Как сообщали Українські Новини, отопительный сезон стартовал: куда обращаться, если дома холодные батареи.

По состоянию на 08:30 31 октября по Украине к системам отопления было подключено 75,9% социальных объектов и 68,4% жилых домов.

Тем временем расходы на отопление можно сократить вдвое.