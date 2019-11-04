Тепло в 90% соцоб'єктів і 85% житла: Мінрегіон відзвітував, як проходить початок опалювального сезону

В той час, як Херсонська міська рада скоротила тривалість уроків у школах з 4 листопада до 35 хвилин через відсутність опалення, станом на 08:30 4 листопада в Україні до систем опалення підключено 90,6% соціальних об'єктів і 85,2% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно йому, Закарпатська та Івано-Франківська область вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.Також повністю підключені до опалення соціальні об'єкти у Вінницькій, Житомирській та Миколаївській областях і на 99,9% у Хмельницькій області. При цьому у всіх областях до систем опалення підключено понад 50% об'єктів соцсфери.

Менше 50% житлового фонду підключено до опалення в Одеській (12,8%) та Херсонській (7,9%) областях. У Києві до опалення підключено 99,2% об'єктів соціальної сфери та 90,7% житлового фонду.

Як повідомляли Українські Новини, опалювальний сезон стартував: куди звертатися, якщо вдома холодні батареї.

Станом на 08:30 31 жовтня по Україні до систем опалення було підключено 75,9% соціальних об'єктів і 68,4% житлових будинків.

Тим часом витрати на опалення можна скоротити вдвічі.