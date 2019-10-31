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31 октября 2019, четверг, 14:28 7
Общество 2019-10-31T14:29:36+02:00
Українські Новини
Одну область Украины еще не подключили к отоплению

Одну область Украины еще не подключили к отоплению

Украина, Отопление, Минрегион, Жилфонд, Соцобъекти
Отопление. Фото: nashemisto
Отопление. Фото: nashemisto

По состоянию на 08:30 31 октября по Украине к системам отопления подключено 75,9% социальных объектов и 68,4% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Самый высокий процент подключения жилфонда в Винницкой (96,0%), Житомирской (90,6%), Черновицкой (96,3%), Черкасской (92,0%) областях.

Закарпатская область завершила подключение жилых домов к отоплению.

По состоянию на утро 30 октября не подключается отопление жилфонда только в Херсонской области.

Самый высокий процент подключения социальных объектов в Винницкой (99,3%), Черкасской (98,5%), Житомирской (99,7%), областях.

Менее половины социального фонда подключено в Черновицкой (40,9%), Одесской (44,8%) и Херсонской (10,0%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 98,7% объектов социальной сферы и 75,5% жилого фонда.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине начался отопительный сезон


По состоянию на 30 октября по Украине к системам отопления подключено 64,7% социальных объектов и 56,9% жилых домов.

Ранее журналист заявил, что Кабмин отменит Постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление. 

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