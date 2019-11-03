Ракетные учения ВСУ прошли в Херсонской области

Ракетные военные учения 1-3 ноября прошли в Херсонской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Херсонской областной государственной администрации. Учения проходили на испытательном полигоне "Ягорлык". Военные отрабатывали пуски ракет из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Ежедневно ракетчики производили более 20 пусков ракет. Роль воздушных целей выполняли беспилотники ВР-3 "Рейс". Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области стартовали испытания управляемых ракет, появились первые фото. Ради испытаний закрыли воздушное пространство над Черным морем. Также в Украине ранее начались военные учения "Козацкая воля", а во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019. Также, туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку, где проходят ракетные военные учения. Тем временем, на Говерлу впервые десантировались военные спасатели.