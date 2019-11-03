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03 ноября 2019, воскресенье, 18:03 946
Силовые структуры 2019-11-03T18:03:47+02:00
Українські Новини
Ракетные учения ВСУ прошли в Херсонской области

Ракетные учения ВСУ прошли в Херсонской области

ВСУ, Ракетные учения

Ракетные военные учения 1-3 ноября прошли в Херсонской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Херсонской областной государственной администрации.

Учения проходили на испытательном полигоне "Ягорлык".

Военные отрабатывали пуски ракет из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям.

Ежедневно ракетчики производили более 20 пусков ракет.

Роль воздушных целей выполняли беспилотники ВР-3 "Рейс".

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области стартовали испытания управляемых ракет, появились первые фото.

Ради испытаний закрыли воздушное пространство над Черным морем.

Также в Украине ранее начались военные учения "Козацкая воля", а во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019. Также, туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку, где проходят ракетные военные учения. Тем временем, на Говерлу впервые десантировались военные спасатели.

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