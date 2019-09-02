В Одессе сократили длительность уроков в школах до 35 минут из-за жары

Одесский городской совет сократил длительность уроков в школах до 35 минут из-за жары.

Соответствующее распоряжение подписал департамент образования горсовета, передают Українські Новини.

Сообщается, что такая мера будет действовать около одной недели, до понижения температуры воздуха в Одессе.

Также департамент предложил сократить длительность школьных линеек по случаю начала учебного года.

Как сообщали Українські Новини, новый премьер-министр поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина.



Также из-за первого учебного понедельника в Киеве образовались пробки.



Таким образом, в центре "ярко-красные" Набережно-Крещатицкая, Сечевых Стрельцов, Надднепрянское шоссе, Жилянская. Задержка около 18-20 минут. На Подоле "стоит" Набережно-Луговая, красный оттенок присутствует в районе Почайной с задержкой около 15 минут. Очень медленное движение автомобилей на проспекте Победы.



Кроме того, в первый учебный день отменили рейсы городской электрички в Киеве.



Отменили шесть рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Причиной стали технические неполадки.



