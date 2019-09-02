подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 12:44 216
Общество 2019-09-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
В Одессе сократили длительность уроков в школах до 35 минут из-за жары

В Одессе сократили длительность уроков в школах до 35 минут из-за жары

Одесский городской совет сократил длительность уроков в школах до 35 минут из-за жары.

Соответствующее распоряжение подписал департамент образования горсовета, передают Українські Новини.

Сообщается, что такая мера будет действовать около одной недели, до понижения температуры воздуха в Одессе.

Также департамент предложил сократить длительность школьных линеек по случаю начала учебного года.

Как сообщали Українські Новини, новый премьер-министр поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина. 


Также из-за первого учебного понедельника в Киеве образовались пробки.

Таким образом, в центре "ярко-красные" Набережно-Крещатицкая, Сечевых Стрельцов, Надднепрянское шоссе, Жилянская. Задержка около 18-20 минут. На Подоле "стоит" Набережно-Луговая, красный оттенок присутствует в районе Почайной с задержкой около 15 минут. Очень медленное движение автомобилей на проспекте Победы.

Кроме того, в первый учебный день отменили рейсы городской электрички в Киеве.  

Отменили шесть рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Причиной стали технические неполадки. 

Больше новостей о: Одесса Школьники Учебный год 2 сентября

Архив
Новости
Рада рассмотрит во вторник законопроект об отмене неприкосновенности 14:44
Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме 14:41
В Днепропетровской области сгорело 3,2 гектара леса 14:37
Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина 14:36
Кабмин намерен проводить заседания в частично закрытом режиме, - Дубилет 14:26
больше новостей
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются 22:13
больше новостей
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины 22:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok