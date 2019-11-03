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03 листопада 2019, неділя, 17:34 16
Суспільство 2019-11-03T18:37:29+02:00
Українські Новини
У Херсоні уроки в школах стали по 35 хвилин через холод

У Херсоні уроки в школах стали по 35 хвилин через холод

опалення

Херсонська міська рада скоротив тривалість уроків у школах з 4 листопада до 35 хвилин через відсутність опалення.

Про це Українским Новинам повідомив представник департаменту освіти міськради.

Такий захід буде діяти близько 3 днів, до повного підключення шкіл до системи опалення.

4-6 листопада до системи опалення планується підключити всі школи, дитячі садки та лікувальні установи.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня Одеська міськрада скоротив тривалість уроків у школах до 35 хвилин через спеку.

Тим часом, опалювальний сезон стартував: куди звертатися, якщо вдома холодні батареї.

Станом на 08:30 31 жовтня по Україні до систем опалення було підключено 75,9% соціальних об'єктів і 68,4% житлових будинків.

Тим часом витрати на опалення можна скоротити вдвічі.

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