У Херсоні уроки в школах стали по 35 хвилин через холод

Херсонська міська рада скоротив тривалість уроків у школах з 4 листопада до 35 хвилин через відсутність опалення.

Про це Українским Новинам повідомив представник департаменту освіти міськради.

Такий захід буде діяти близько 3 днів, до повного підключення шкіл до системи опалення.

4-6 листопада до системи опалення планується підключити всі школи, дитячі садки та лікувальні установи.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня Одеська міськрада скоротив тривалість уроків у школах до 35 хвилин через спеку.

Тим часом, опалювальний сезон стартував: куди звертатися, якщо вдома холодні батареї.

Станом на 08:30 31 жовтня по Україні до систем опалення було підключено 75,9% соціальних об'єктів і 68,4% житлових будинків.

Тим часом витрати на опалення можна скоротити вдвічі.