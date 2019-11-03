У Херсоні уроки в школах стали по 35 хвилин через холод

Херсонська міська рада скоротив тривалість уроків у школах з 4 листопада до 35 хвилин через відсутність опалення. Про це Українским Новинам повідомив представник департаменту освіти міськради. Такий захід буде діяти близько 3 днів, до повного підключення шкіл до системи опалення. 4-6 листопада до системи опалення планується підключити всі школи, дитячі садки та лікувальні установи. Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня Одеська міськрада скоротив тривалість уроків у школах до 35 хвилин через спеку. Тим часом, опалювальний сезон стартував: куди звертатися, якщо вдома холодні батареї. Станом на 08:30 31 жовтня по Україні до систем опалення було підключено 75,9% соціальних об'єктів і 68,4% житлових будинків. Тим часом витрати на опалення можна скоротити вдвічі.