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02 ноября 2019, суббота, 12:18 234
Судебная власть 2019-11-02T12:19:49+02:00
Українські Новини
Суд продолжил избирать меру пресечения Дубневичу

Суд продолжил избирать меру пресечения Дубневичу

мера пресечения, Ярослав Дубневич, Антикоррупционный суд, Екатерина Широкая
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Высший антикоррупционный суд продолжил избрание меры пресечения депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее").

Об этом сказала судья Екатерина Широкая, передают Українські Новини.

Заседание началось в 11:40 в субботу, 2 ноября.

Суд продолжил исследовать материалы ходатайства. В частности, исследуются данные прокуратуры о неоднократном выезде Дубневича за границу.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича ("За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Также Ярославу Дубневичу НАБУ вручило подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств. 

Кроме того, Дубневич успел собрать сумку в изолятор, он взял книги и шапку. Однако защита выбила Дубневичу перенос рассмотрения меры пресечения

Тем временем НАБУ и САП подали ходатайство в суд о взятии депутата под стражу с альтернативой залога 93 млн гривен.

Больше новостей о: мера пресечения Ярослав Дубневич Антикоррупционный суд Екатерина Широкая

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