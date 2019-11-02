Суд продолжил избирать меру пресечения Дубневичу

Высший антикоррупционный суд продолжил избрание меры пресечения депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее").Об этом сказала судья Екатерина Широкая, передают Українські Новини.Заседание началось в 11:40 в субботу, 2 ноября.Суд продолжил исследовать материалы ходатайства. В частности, исследуются данные прокуратуры о неоднократном выезде Дубневича за границу. Как сообщали Українськi Новини, Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича ("За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности. По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен. Также Ярославу Дубневичу НАБУ вручило подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств. Кроме того, Дубневич успел собрать сумку в изолятор, он взял книги и шапку. Однако защита выбила Дубневичу перенос рассмотрения меры пресечения. Тем временем НАБУ и САП подали ходатайство в суд о взятии депутата под стражу с альтернативой залога 93 млн гривен.