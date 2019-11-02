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02 ноября 2019, суббота, 00:06 279
Верховная Рада и партии 2019-11-02T00:12:47+02:00
Українські Новини
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса

Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса

Секс-скандал, Переписка, Партия

Планирующий подать в отставку председатель комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству и депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что не нарушал закон и снова обвинил журналистов в незаконном сборе информации.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Pavlovsky News, передают Українські Новини.

"Очевидно, мне кажется, что нет никаких оснований говорить о нарушении чего-угодно в плане закона с моей стороны. Все, о чем мы можем поговорить, о фотографиях, снятых с моего телефона незаконно", - заявил Яременко.

Депутат добавил, что есть, как минимум, две статьи уголовного кодекса, под которые подпадают эти действия.

"Учитывая, что это выдавалось партиями (то есть у людей большой запас этого все, снятого с моего телефона), а это называется "незаконные следственные действия", то есть это - незаконный сбор информации", - сказал Яременко.

По его словам, все выводы, сделанные о его переписке, являются "голословными манипулятивными суждениями".

"Увидели что-то, что не имеет объяснения и додумали дальше историю", - возмутился депутат.

Как сообщали Українські Новини, угодивший в секс-скандал депутат Яременко угрожает посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки.

Тем временем три фракции выступают за отставку Яременко с должности председателя комитета по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества из-за скандала с его интимной перепиской, обнародованной в СМИ.

Больше новостей о: Секс-скандал Переписка Партия "Слуга народа" Богдан Яременко Интимная переписка

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Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
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