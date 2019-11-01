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01 ноября 2019, пятница, 19:35 5
Внешняя политика 2019-11-01T19:36:37+02:00
Українські Новини
Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство

Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство

Нидерланды, Гражданство, Кирилл Вышинский, Владимир Цемах, Освобождение Цемаха
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода

Бывший "начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах заявляет, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донецкой области, хотя ранее страна переквалифицировала статус Цемаха из свидетелей в обвиняемые.

Об этом обвиняемый в терроризме Цемах сказал в интервью гендиректору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене и сепаратизме, передают Українськi Новини.

Экс-"начальник ПВО" боевиков сообщил, что во время пребывания в СИЗО в Киеве его несколько раз допрашивали русскоговорящие следователи из Нидерландов и Австралии по делу МН17. Нидерландского следователя звали Ара Хатарян, а австралийского - Сергей.

Цемах отметил, что они предлагали ему защиту в случае дачи свидетельских показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии...",   - заявил он.

Экс-боевик ДНР уверяет, что отказался от предложения из-за своего "патриотизма".

Цемах также подтвердил, что во время операции по его задержанию в Снежном и вывозу в Киев украинские силовики были обстреляны из миномета. По его словам, задержание проводили 2 сотрудника украинской спецслужбы. Цемах заявляет, что не считает себя террористом, а наоборот - жертвой террора со стороны Украины и думает судиться с ней в международных судах.

Цемах и Вышинский были освобождены из-под стражи и переданы России в начале сентября в рамках обмена пленными.

Как сообщали Українськi Новини, Цемах вернулся в оккупированный Донецк. В ГПУ заявили, что информация о проведении допроса Цемаха не подлежит разглашению.

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