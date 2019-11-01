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  • Фото дня: пингвины "в шоке" от последствий снегопада на станции Вернадского
01 ноября 2019, пятница, 15:01 1331
Жизнь 2019-11-01T15:08:29+02:00
Українські Новини
Фото дня: пингвины "в шоке" от последствий снегопада на станции Вернадского

Фото дня: пингвины "в шоке" от последствий снегопада на станции Вернадского

Пингвины, Фото дня, станция Академик Вернадский, украинские полярники
Пингвины в Антарктиде. Фото: facebook.com/zulas.sanya
Пингвины в Антарктиде. Фото: facebook.com/zulas.sanya

В Антарктиде хоть и пришла весна, снега достаточно. Украинские ученые, кроме весеннего бэби-бума среди тюленей, наблюдают также за пингвинами и природными явлениями, например, снегом "в рулонах".

Забавные фото пингвинов на фоне снега с украинской станции "Академик Вернадский" опубликовал участник украинской экспедиции в Антарктиду, океанолог Александр Зулас на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ох и снега навалило.... Пора бы и почистить, но интересным методом. Просто скачиваем его в рулоны)))" - подписал он фото.

Пингвины в Антарктиде. Фото: facebook.com/zulas.sanyaПингвины в Антарктиде. Фото: facebook.com/zulas.sanya

"Видели ли вы снег в "рулонах?" А такое бывает:) На самом деле такое явление возникает, когда мокрый снег при штиле, а потом вдруг шквал", - пояснили это явление на странице Национального антарктического научного центра.

Антарктида. Фото: facebook.com/zulas.sanyaАнтарктида. Фото: facebook.com/zulas.sanya

Напомним, ранее украинские полярники провели сказочную зиму в Антарктиде.

Также украинские полярники показали милых новорожденных тюленят с мамами.

Кроме того, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), проводы которой состоялись в марте, нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер.

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