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01 листопада 2019, пʼятниця, 14:04 12
Суспільство 2019-11-01T15:15:02+02:00
Українські Новини
Більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР"

Більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР"

війна на Донбасі, Новини ДНР, Новини ЛНР, Розведення сил, Припинення війни

53,7% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології виступають проти припинення військових дій і визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" "Луганської народної республіки".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Опитування КМІС на замовлення Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія.

Респондентам ставилося запитання, чи згодні вони з твердженням, що "Україна має припинити військові дії і визнати "ДНР/ЛНР"".

25,5% опитаних частково або повністю згодні з цим твердженням, 53,7% - частково або повністю проти, 20,8% - утрималися від однозначної відповіді.

Респондентам також пропонувалося закінчити твердження: "На вашу думку, "ДНР/ЛНР" - це...".

20,8% опитаних визначили їх як терористичні організації, 16,5% - російську окупацію української території, 15% - як псевдодержавні утворення, 14,6% - як "маріонеток Кремля", 13,5% - як реакцію народу на події Євромайдану, 3,8% - як незалежні держави.

При цьому на пропозицію закінчити твердження: "Повернення контролю над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей можливо за умов..." 66,2% респондентів виступили за виключно мирні переговори, за виключно військовий шлях – 6%.

Було опитано 2 035 осіб усіх областей України (крім автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) в період з 27 серпня по 23 вересня.

Статистична похибка з вірогідністю 0,95 не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - 25 або 75%, 2,0% - 12 або 88%, 1,4% - 5 або 95%, 0,7% - 1 або 99%.

Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Зеленський очікує початку розведення військ у Петровському на Донбасі 4 листопада.

Тим часом сотні людей протестували під Офісом Президента проти розведення військ на Донбасі.

 

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