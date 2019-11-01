Більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР"

53,7% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології виступають проти припинення військових дій і визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" "Луганської народної республіки". Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Опитування КМІС на замовлення Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Респондентам ставилося запитання, чи згодні вони з твердженням, що "Україна має припинити військові дії і визнати "ДНР\/ЛНР"". 25,5% опитаних частково або повністю згодні з цим твердженням, 53,7% - частково або повністю проти, 20,8% - утрималися від однозначної відповіді. Респондентам також пропонувалося закінчити твердження: "На вашу думку, "ДНР\/ЛНР" - це...". 20,8% опитаних визначили їх як терористичні організації, 16,5% - російську окупацію української території, 15% - як псевдодержавні утворення, 14,6% - як "маріонеток Кремля", 13,5% - як реакцію народу на події Євромайдану, 3,8% - як незалежні держави. При цьому на пропозицію закінчити твердження: "Повернення контролю над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей можливо за умов..." 66,2% респондентів виступили за виключно мирні переговори, за виключно військовий шлях – 6%. Було опитано 2 035 осіб усіх областей України (крім автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) в період з 27 серпня по 23 вересня. Статистична похибка з вірогідністю 0,95 не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - 25 або 75%, 2,0% - 12 або 88%, 1,4% - 5 або 95%, 0,7% - 1 або 99%. Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Зеленський очікує початку розведення військ у Петровському на Донбасі 4 листопада. Тим часом сотні людей протестували під Офісом Президента проти розведення військ на Донбасі.