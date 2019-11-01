Генпрокуратура почала розслідувати як депутат Федина погрожувала Зеленському

Про це йдеться в повідомленні депутата Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Качури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Передайте хтось Звіробій і Фединій номер кримінального провадження, за їх заклики до вбивства людини і повалення державної влади", - написав він.

Також Качур додав фото з номером кримінального провадження.

Скріншот: Олександр Качура/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за загрози Зеленському.

Раніше Федина заявила, що її слова були попередженням, і вона зовсім не намагається погрожувати Президентові України. Під час розгорання сканадала, "Євросолідарність" заступилася за свого депутата.