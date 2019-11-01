Генпрокуратура почала розслідувати як депутат Федина погрожувала Зеленському

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність"), яка побажала Зеленському "на своїй шкурі відчути всі прильоти", та волонтера Марусі Звіробій на адресу Президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в повідомленні депутата Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Качури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Передайте хтось Звіробій і Фединій номер кримінального провадження, за їх заклики до вбивства людини і повалення державної влади", - написав він. Також Качур додав фото з номером кримінального провадження. Скріншот: Олександр Качура\/Фейсбук Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за загрози Зеленському. Раніше Федина заявила, що її слова були попередженням, і вона зовсім не намагається погрожувати Президентові України. Під час розгорання сканадала, "Євросолідарність" заступилася за свого депутата.