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01 ноября 2019, пятница, 11:16 928
Происшествия 2019-11-01T11:23:06+02:00
Українські Новини
Киевский метрополитен без предупреждения закрыл центральную станцию на вход

Киевский метрополитен без предупреждения закрыл центральную станцию на вход

Метро, Киевский метрополитен, станции метро, Арсенальная
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Арсенальная" на вход.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Станция "Арсенальная" закрыта на вход. Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока", - сказано в нем.

При этом на выход станция работает в обычном режиме.

Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе.

Как сообщали Українськi Новини, метрополитен предупредил об изменениях в графике работы станции "Золотые ворота" за день до проведения ремонтных работ с целью уведомить как можно большее количество людей. 

Напомним, утром, 1 ноября, закрыли две центральные станции "Театральная" и "Крещатик", а также тунели пересадок из-за сообщений о минировании. 

Тем временем, в киевском метро рассказали, сколько украинцев все еще не перешли на карты и продолжает пользоваться пластиковыми жетонами. Также за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений.

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