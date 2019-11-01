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01 ноября 2019, пятница, 12:28 1129 Дополнено
Происшествия 2019-11-01T12:28:51+02:00
Українські Новини
В Киеве открыли три станции метро, на одной продолжают искать взрывчатку

В Киеве открыли три станции метро, на одной продолжают искать взрывчатку

Метро, Крещатик, Театральная, Сообщение о минировании

Киевский метрополитен закрыл станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в нем.

(Новость дополнена подробностями)

Позже КП "Киевский метрополитен" открыло станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Арсенальная" после проверки сообщения о минировании.

"Станцию "Крещатик" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию и пересадку на "Майдан Незалежности" открыто для пассажиров в обычном режиме. Станция "Арсенальная" также работает в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы КП.

При этом на станции "Театральная" продолжается проверка.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.

18 сентября в Киеве полиция заявлила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро, в связи с чем была начата спецоперация.

По результатам спецопераци, удалось задержать злоумышленника, который перекрыл мост Метро в Киеве. Также у него изъяли оружие.

В прокуратуре тогда заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

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